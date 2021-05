Infortunio serio oggi pomeriggio a Bellinzona dove, in un giardino privato in via Nocca, un 71.enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese era intento a fare dei lavori di potatura su un ciliegio ed è precipitato da circa 4 metri di altezza. Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che, dopo aver prodigato le prime cure all'uomo, hanno provveduto al suo trasporto all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 71.enne ha riportato ferite di una certa gravità, ma non tali da metterne in pericolo la vita.