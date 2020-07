È in corso un’inchiesta amministrativa per far luce su alcuni aspetti legati all’elevato impatto (21 decessi) del coronavirus alla casa anziani di Sementina, di proprietà e gestita dalla Città. Questa la principale novità emersa ieri sera dalla seduta del Consiglio comunale di Bellinzona, nuovamente riunito alla palestra doppia del Ciossetto per garantire il distanziamento fisico. Rispondendo ad alcune interpellanze sul tema, il sindaco Mario Branda ha spiegato che gli accertamenti sono in cammino e che i risultati saranno resi pubblici per assicurare così la massima trasparenza. Sarebbero già state sentite diverse persone, tra cui buona parte del personale attivo nei piani in cui il contagio è dilagato la scorsa primavera. Gli approfondimenti sono stati intrapresi anche alla luce dei servizi della RSI andati in onda a inizio giugno, servizi in cui diverse testimonianze (molte però quelle anonime e quindi difficilmente verificabili dall’autorità) lanciavano gravi accuse ai responsabili della casa anziani. Le indagini sono dunque di carattere amministrativo, mentre al momento nulla sarebbe stato intrapreso a livello penale. Non sono intanto stati adottati altri provvedimenti a livello politico o dirigenziale. Contrariamente alla sospensione invocata da destra ed estrema sinistra, allo stato attuale delle conoscenze sul caso l’Esecutivo non ritiene infatti ci siano motivi per adottare misure nei confronti del capodicastero Giorgio Soldini né di altri responsabili del settore tra cui il direttore delle case anziani comunali Silvano Morisoli.