Non avremmo voluto scomodare addirittura Nietzsche. Perché, onestamente, ci ha fatto ammattire non poco quando eravamo studenti con il suo pensiero. E tanto basta per farcelo dimenticare. Ma nella Weltanschauung del filosofo germanico c’era spazio anche per il sogno; ed il più grande, per l’uomo, è quello di librarsi nell’aria come un uccello. In quanto più ci innalziamo, osservava, tanto più piccoli sembriamo «a quelli che non possono volare».

A San Bernardino da un paio di mesi a questa parte si può godere della sensazione di libertà che una disciplina come lo snowkiting sa regalare. Fermi tutti. Non pochi si staranno chiedendo: ma di che cavolo si tratta? È più facile da praticare che da spiegare, dicono. In ogni modo basta avere ai piedi lo sci o lo snowboard e un aquilone attaccato a mo’...