Il progetto delle FFS per eliminare dalle barriere architettoniche la stazione di Giubiasco non convince appieno inclusione andicap Ticino. Secondo l’ente si sarebbe potuto fare di più, tenendo soprattutto conto di quanto suggerito negli incontri avuti con l’ex regia federale negli ultimi mesi. Il progetto da 12 milioni di franchi circa è in pubblicazione fino all’8 marzo prossimo, termine entro il quale possono essere inoltrate opposizioni all’Ufficio federale dei trasporti. Gli interventi secondo la Legge sui disabili verranno eseguiti a partire dal 2023; il cantiere si concluderà in un anno.

Il progetto, ricordiamo, prevede l’innalzamento dei due marciapiedi centrali così da poter accedere senza dislivello ai treni a pianale ribassato. I due marciapiedi saranno anche allungati. Le scale e...