Un incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, poco dopo le ore 14:30, sulla rampa di uno stabile in via In Tirada a Camorino. Stando alle prime informazioni un uomo che si trovava alla guida di un trattorino stava percorrendo la rampa di accesso al garage quando, per motivi da stabilire, il mezzo meccanico si è rovesciato, facendo cadere lo sventurato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sempre in base alle informazioni in nostro possesso le ferite riportate non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso.