Si scava nel passato alla ricerca di indizi e risposte

Emergono nuovi dettagli sulla dinamica della strage consumatasi domenica pomeriggio all’interno dell’Osteria degli amici e l’ipotesi della tragedia passionale prende sempre più corpo.

Non c’erano altre persone

L’ex agente si è presentato nel bar all’orario di chiusura e avrebbe esploso almeno quattro colpi di pistola uccidendo l’ex moglie e il suo nuovo compagno prima di togliersi la vita. All’interno del locale non c’erano fortunatamente altre persone.

Raptus o premeditazione?

Fin dalle prime ore dopo la strage la dinamica dei fatti, perlomeno per quanto accaduto in piazza Grande, sembra essere piuttosto chiara. Gli inquirenti, e in particolare il procuratore pubblico Roberto Ruggeri, si stanno concentrando soprattutto sul movente. Capire dunque cosa abbia spinto l’ex agente a un simile gesto. La pista più accreditata è quella della gelosia, ma allo stato attuale dell’inchiesta è comunque ancora troppo presto per scartare del tutto altre ipotesi. Occorrerà capire se c’è stata premeditazione (l’uomo è uscito di casa con l’arma carica e pare abbia percorso in auto alcuni chilometri per raggiungere Giubiasco) oppure se si è trattato di un raptus. E in queste ore il Ministero pubblico sta anche tentando di appurare se in passato c’erano già state minacce o episodi che avrebbero potuto lasciar presagire quanto accaduto. Chi ha conosciuto l’ex agente, perlomeno sul lavoro, ci ha spiegato di non aver mai sospettato nulla in questo senso.

Non pendevano denunce

Tra chi frequentava il ritrovo pubblico c’è chi aveva notato «situazioni strane». Ci era stato detto per esempio che l’ex poliziotto si presentava spesso all’osteria proprio quando era presente anche il nuovo compagno dell’ex moglie. A Giubiasco, nelle ore successive alla strage, c’è chi sosteneva che l’ex agente fosse già stato segnalato per stalking, ma la notizia è stata smentita dalla Polizia cantonale.

La pistola e la prassi

L’ex agente ha utilizzato quella che era la sua arma di ordinanza. L’uomo, in pensione da pochi mesi, l’aveva ritirata alla fine del suo servizio in polizia. Una prassi piuttosto usuale. Gli agenti prossimi alla pensione possono inoltrare al Servizio competente un’istanza per l’ottenimento di un permesso d’acquisto di armi (come del resto qualsiasi altro cittadino). Agli agenti con più di 20 anni di servizio tra l’altro non viene richiesto il pagamento dell’arma personale. E non è necessario presentarsi al tiro obbligatorio per possedere una pistola di quel tipo.

La mozione

Il Movimento per il socialismo ha presentato una mozione in cui chiede una politica cantonale seria e coordinata per combattere e prevenire la violenza di genere. «Molto spesso - viene spiegato - il primo contatto a cui le donne si devono rivolgere è la polizia, una situazione che mette molte donne in difficoltà. Le vittime di violenza hanno bisogno di ascolto e di tempo, di poter decidere tranquillamente come agire e cosa fare, di capire cosa un’eventuale denuncia comporta per la loro vita e il futuro. Tutto questo non può risolversi con una semplice chiamata alla polizia che eventualmente agisce nell’immediato, ma non permette di dare un sostegno duraturo e che accompagni le donne nelle loro scelte, molto spesso difficili».

