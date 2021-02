Il rimorchio di un camion che trasportava una gru si è staccato dalla motrice andando a colpire una VW targata Ticino che circolava in senso opposto. L’incidente della circolazione è avvenuto questa mattina attorno alle 10.30 sulla strada Cantonale a Riazzino all’altezza della rotonda. Rescue Media comunica che sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA e la polizia cantonale. Gli occupanti del veicolo leggero sono usciti praticamente illesi dal sinistro. Il traffico è rimasto perturbato per circa un’ora per consentire i soccorsi e le operazioni di recupero.