Biasca, capitale del carnevale ambrosiano, non poteva di certo restare alla finestra in questo lento ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia. Ecco dunque che la società del Carnevale biaschese invita la popolazione ai festeggiamenti in programma sabato 5 marzo sul piazzale della casa comunale. Se gli esercenti del centro si sono attivati autonomamente con tre serate (domani, venerdì e sabato, si veda più avanti), il sodalizio del Borgo propone una particolare giornata di bagordi. Si inizierà alle 10 con la consegna delle chiavi a Re Naregna e alla Regina Taitü. A seguire apertura dei due bar e delle bancarelle del formaggio e dei bignè.

Dalle 11 i sudditi più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili giganti. A seguire risotto e luganighetta per pranzo. L’evento sarà allietato dalla musica di DJ Guazzo e delle guggen La Fracasoi di Biasca e la bellinzonese Sonada Balossa. Biasca, terra di carristi, non poteva infine esimersi dall’organizzare un corteo mascherato. Partirà dall’ex Arsenale, alle 14.30, per dirigersi verso il piazzale comunale, scendendo da via Cimitero. Sono già numerosi i gruppi che si sono annunciati, ma essendo un corteo «informale» e senza classifica, l’iscrizione di gruppi o carri è possibile fino all’ultimo momento chiamando il numero 079/230.47.58. La giornata proseguirà con animazioni varie fino a sera, per poi proseguire con il Naregnalbar negli esercizi pubblici. Sarà inoltre possibile acquistare il giornale satirico Ra Froda, in vendita da domani in piazza Centrale e nei bar.