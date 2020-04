«Siamo sconcertati, non sapevamo nulla»

Il Municipio di Bellinzona è venuto a conoscenza del sorpasso di spesa complessivo di 5 milioni di franchi nella realizzazione di tre opere pubbliche solo l’8 aprile scorso nell’ambito del punto alla situazione richiesto sugli investimenti compiuti nei primi tre anni di legislatura e quelli da eventualmente concretizzare nell’anno supplementare causa coronavirus. È quanto ha assicurato stamattina in conferenza stampa a Palazzo civico il sindaco Mario Branda, apparso estremamente amareggiato. Branda che si è detto, parlando a nome dei colleghi e dello stesso municipale responsabile del settore Christian Paglia, «sconcertato» per quanto venuto a galla, sottolineando che «ci si aspetta che se qualcosa non funziona i professionisti pagati dal Comune informino il Municipio, ma non è stato il caso: noi proprio non ne sapevamo nulla».

Il sindaco di Bellinzona Mario Branda, il suo vice Andrea Bersani e Christian Paglia municipale capo del Dicastero opere pubbliche e ambiente. © CdT/Gabriele Putzu

Già nell’estate del 2018 il Municipio (oltre che le Commissioni della Gestione e dell’Edilizia) era stato informato sul maggior costo nella misura di circa il 10% per il Policentro di Pianezzo, ma da allora non aveva più ricevuto aggiornamenti, è stato ricordato davanti alla stampa. Fino appunto alla seduta dell’8 aprile, quando è emerso che il consuntivo è ben più gravoso, qui e in altri due dossier, mettendo sottosopra l’Amministrazione comunale cittadina, con il direttore del settore opere pubbliche sospeso e il capodicastero Christian Paglia autosospesosi da questo stesso settore per consentire approfondimenti in piena trasparenza, mantenendo comunque la carica municipale e la responsabilità del settore Ambiente. «È una tegola che si saremmo risparmiati volentieri e spero che questo incidente non abbia a bloccare la legislatura» ha precisato il sindaco - che ha provvisoriamente assunto la gestione delle Opere pubbliche - per altro non escludendo che vi sia dell’altro, e ulteriori responsabilità interne ed esterne. Saranno l’audit interno, quello esterno e l’inchiesta ammininistrativa a far luce sul caso, si spera entro due mesi, così da informare compiutamente la cittadinanza e prendere le misure conseguenti.

I tre cantieri sotto osservazione

L’8 aprile, dicevamo, sono saltate fuori le cifre nude e crude: per il Policentro, inaugurato il 1. giugno 2019 tra l’altro presentando già problemi di spazio, come abbiamo ricordato sull’edizione odierna il credito approvato a suo tempo dall’allora Legislativo di Pianezzo ammontava a 6 milioni di franchi, mentre le proiezioni di costo a consuntivo di cui è appena venuto a conoscenza l’Esecutivo indicano una spesa di 7,1 milioni: si tratta di un +18%. È quindi scattato il blocco del pagamento delle fatture. Il secondo cantiere è quello relativo alla riqualifica dell’ex oratorio di Giubiasco. Ebbene, in questo caso il credito approvato dall’allora Consiglio comunale del Borgo era pari a 7,95 milioni. Le proiezioni attuali stimano un importo di 10,2 milioni circa (+28%). Oltre al blocco delle fatture c’è pure il blocco del cantiere (tranne per le opere di messa in sicurezza), relativo allo stabile che avrebbe dovuto ospitare la sala multiuso/teatrale. Sul tavolo del Municipio ci sono tre ipotesi: completare, al minimo, l’opera restando nei limiti di spesa; soluzione intermedia, ovvero portare a termine quello che si può; o ancora scelta politica, quindi terminare l’infrastruttura così come prevista. Infine, terzo progetto, l’ammodernamento dello stadio Comunale in città. Quello che più di altri ha lasciato «allibiti» il sindaco Mario Branda e colleghi. Il credito votato era pari a 3,1 milioni; la proiezione di spesa indica ora un importo di 4,96 milioni (quasi il 50% in più). Si è quindi deciso il blocco del pagamento delle fatture. Cosa è successo? Vi sono stati degli «imprevisti» e delle opere supplementari di cui il Municipio non è stato informato. La giustificazione da parte del settore Opere pubbliche, ha aggiunto Branda, è stata che «le fatture stanno arrivando solo ora», ma il Municipio vuole vederci chiaro. Vuole insomma capire cosa è andato storto, e per quale motivo.

Il municipale Christian Paglia. © CdT/Gabriele Putzu

Christian Paglia: «Sono dispiaciuto»

Complessivamente per le tre opere il sorpasso ammonta a 4,6 milioni di franchi, cifra che schizza a 5,2 milioni considerando lo scenario peggiore per il consuntivo relativo allo stadio. Non è per altro escluso che vi possano essere altre tegole in ulteriori dossier: «Saranno gli approfondimenti a chiarirlo», ha detto il sindaco accompagnato dal suo vice Andrea Bersani. Da parte sua Christian Paglia, presente all’incontro, ha chiarito che per garantire la massima trasparenza non commenterà la vicenda fino al termine degli stessi approfondimenti, ricordando però come il settore Opere pubbliche sia uno dei più operativi e come negli ultimi anni abbia realizzato numerosi investimenti.

L’inaugurazione dei lavori allo stadio comunale in occasione del Gala dei castelli, il 1. settembre 2019: «Pensavamo fosse tutto a posto». ©CdT/Gabriele Putzu

