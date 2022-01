«Siamo una piccola Svizzera nella Svizzera»

«Una piccola Svizzera nella Svizzera». In carica da poco più di tre anni, Marcus Caduff è il nuovo presidente del Governo grigionese. Succede a Mario Cavigelli, che è stato alla testa dell’Esecutivo cantonale per la terza volta in un anno difficile a causa della pandemia. Almeno all’inizio lo sarà anche per il neotimoniere, classe 1973, agronomo di formazione, che dirige dal 2018 il Dipartimento dell’economia pubblica e socialità in rappresentanza dell’Alleanza del centro Grigioni (formazione nata in giugno dalla fusione del Partito democratico cristiano e del Partito borghese democratico).

L’emergenza sanitaria è il tema segnato in rosso sull’agenda dei consiglieri di Stato retici, considerando oltretutto che l’evoluzione epidemiologica preoccupa pure Coira confrontata, come il resto del Paese,...