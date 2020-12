Un faccia a faccia di 45 minuti per discutere di un tema che sta molto a cuore alla popolazione e alle autorità del Moesano: la sicurezza nel tunnel autostradale San Fedele a Roveredo. Stamattina, a Palazzo federale a Berna, il direttore del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità retico Mario Cavigelli, il consigliere nazionale Martin Candinas ed il granconsigliere e sindaco di Grono Samuele Censi hanno avuto una riunione definita «proficua» con la direttrice del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni nonché presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ed il direttore dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) Jürg Röthlisberger. La questione, negli scorsi mesi, era tornata come noto prepotentemente in cima all’agenda politica...