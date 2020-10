Non ha avuto un iter facile, per usare un eufemismo, il Centro di controllo dei veicoli pesanti (CCVP) che a fine 2022 verrà inaugurato sul comparto dell’ex Monteforno a Giornico. Se ne parla da oltre quindici anni, ma tra discussioni per trovare l’ubicazione idonea, ricorsi, opposizioni e risanamento dei terreni inquinati solo adesso si vede la luce in fondo al tunnel. Oggi, alle 12.06, mentre fuori c’era il diluvio universale, la simbolica posa della prima pietra dell’infrastruttura da 250 milioni di franchi che darà lavoro ad una cinquantina fra agenti della Polizia cantonale ed assistenti. Nel prossimo biennio verranno realizzati i tre edifici (per il triage e le pratiche amministrative, per il controllo approfondito e per il deposito/sequestro) dell’area di dosaggio e stoccaggio, una delle 13 che la Confederazione sta costruendo.

«Grazie alla popolazione»

Il CCVP, i cui lavori preliminari sono iniziati nel 2018 e la cui gestione sarà affidata alla Polizia cantonale, permette di cogliere non due ma tre piccioni con una fava. Primo: la sicurezza stradale degli automobilisti che transitano sull’A2 in virtù dei controlli ai quali verranno sottoposti i mezzi pesanti che circolano sull’asse del San Gottardo. Due: l’indotto economico per la valle Leventina con la creazione di posti di lavoro e con la prospettiva di accogliere nuove aziende grazie allo svincolo autostradale che renderà più attrattiva la regione. Terzo: il miglioramento ambientale attraverso la riduzione delle emissioni e la bonifica dei fondi contaminati. Tre punti che sono stati sottolineati da tutti i relatori. A partire dai padroni di casa, vale a dire il responsabile della filiale ticinese dell’Ufficio federale delle strade Marco Fioroni e del vicedirettore nazionale Guido Biaggio. Quest’ultimo ha illustrato gli obiettivi della futura struttura e gli aspetti politici, concludendo ringraziando «la popolazione e le autorità della regione per la pazienza e la collaborazione dimostrate in questi anni di disagi causati dalla presenza dell’importante cantiere».

La cartina di tornasole

A questo proposito ha in seguito preso la parola il sindaco di Giornico Giovanni Bardelli. Il quale non ha nascosto le attese della bassa valle. Si spera che il CCVP possa favorire il «rilancio dell’intero comparto intercomunale e incentivare l’insediamento di nuove attività ad alto valore aggiunto, con prodotti innovativi». I tre paesi (gli altri due sono Personico e Bodio) ci credono, per trasformare la «sterile superficie» occupata fino al 1994 dalla Monteforno in una cartina di tornasole per l’economia del distretto: «Ma serve il supporto delle autorità a tutti i livelli».

«Il Cantone ci ha sempre creduto»

C’è qualcun’altro che non ha mai avuto dubbi sull’area TIR. Ed è il Cantone, ha affermato il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, che nel 2016 ha sostenuto l’opera con un credito di 5 milioni di franchi: «Un segnale forte nei confronti dell’autorità federale affinché i lavori iniziassero al più presto e con un intento allargato. Quello di offrire alla regione un centro vitale. Perché non di soli controlli vivrà l’infrastruttura. Si creano nuove opportunità per la Leventina». Dello stesso avviso il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi. Annualmente in Ticino circolano oltre 650.000 TIR. La maggioranza, naturalmente, è in regola. Ma vi sono purtroppo anche dei veicoli o parti di essi che vengono manomessi, dei camion che presentano dei difetti tecnici o che trasportano merce illegale. «Il compito primario e fondamentale della Polizia è la prevenzione, e con il CCVP l’A2 sarà decisamente più sicura», ha annotato Cocchi.

La parola è infine passata al capoprogetto Diego Bettoni. Ha fatto il punto su quanto svolto finora. I fondi sono stati risanati nella misura dell’85-90%, mentre si è più o meno a metà «dei tempi di realizzazione. Il 2022 è la data limite, poi dall’anno seguente si procederà alle sistemazioni finali e alla dismissione dell’attuale area di servizio. Allo stato attuale sono stati spesi 110 milioni di franchi».

Come al Monte Bianco?

Fra un discorso e l’altro è pure emersa l’idea di un progetto che è già stato implementato, ad esempio, nei trafori stradali del Monte Bianco e del Frejus. Ossia la prenotazione online del giorno e dell’ora esatta di passaggio, così da poter definire quotidianamente un «tetto» massimo. È applicabile anche alla galleria del San Gottardo? Lo abbiamo chiesto a Luca Ceresetti che dirigerà, in qualità di ufficiale subalterno con il grado di tenente, il CCVP: «È un sistema sicuramente interessante da valutare ed approfondire. In questi casi, però, decisiva sarà la discussione a livello politico». Secondo Guido Biaggio l’apertura del centro di Giornico è la migliore premessa possibile per andare in questa direzione. Non ci resta che attendere.

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata