La capitale dichiara guerra al fumo in pubblico. Ed è pronta a “spegnere” le sigarette nei parchi. Bellinzona intende seguire l’esempio di Milano e di altre città. Facile immaginare che nasca presto pure un Ticino un dibattito “politicamente corretto” sul tema.

In tanti si sono chiesti che cosa ne sarebbe stato dello sguardo di Humphrey Bogart in Casablanca senza l’immancabile sigaretta tra le labbra, o se il viso indurito dal sole di Clint Eastwood, nella trilogia di Sergio Leone, avrebbe avuto la stessa forza espressiva privato del mozzicone di sigaro. Il fumo fa male. E questo mette tutti d’accordo. Ma la crociata contro le sigarette divide. Lo scrittore Antonio Scurati, vincitore nel 2019 del Premio Strega con il primo capitolo della biografia romanzata di Mussolini, ha scritto due pezzi in quattro giorni sul Corriere della Sera per difendere le ragioni dei fumatori. E per protestare contro il possibile divieto di fumo all’aperto che la metropoli lombarda vorrebbe imporre dal 2025.

Il provvedimento, dice Scurati, sarebbe «soffocante, ingiusto, inutile» e violerebbe «i diritti della persona», imponendo «un indebito controllo sull’individuo» e opprimendo «la libertà del cittadino».

Una questione politica

Lo scrittore ne fa una questione culturale e politica. Qualcosa che rimanda al rapporto tra il potere e le persone. «Viviamo in un mondo nel quale potenti forze storiche sottopongono la libertà individuale a una pressione sempre più opprimente - dice - Quattro gigantesche aziende planetarie egemonizzano, oramai, l’informazione, il commercio, le relazioni sociali, i consumi culturali. La libera sfera di vita dell’individuo è quasi completamente annientata. Il COVID ha, poi, ulteriormente aggravato questa crisi epocale delle prerogative individuali, autorizzando gli Stati liberali a imporre restrizioni e obblighi che nemmeno le dittature avevano mai osato imporre. Chi progetta la cultura civica del prossimo futuro dovrebbe ridare centralità all’individuo, non sottrargliela. Già subiamo l’egemonia di Google, Zuckerberg e Bezos, ci manca pure che un anonimo assessore pretenda d’imporci il suo personale vademecum per una vita buona, sana e nutriente».

Sindaci in disaccordo

La questione è seria. Per nulla scontata. E ha preso piede anche in Ticino. Dove il sindaco della capitale, Mario Branda, annuncia la prossima decisione del Municipio di vietare il fumo nei parchi. «Il tema ha in effetti una sua attualità e pertinenza - spiega Branda - La libertà di ciascuno non è mai assoluta, perché termina dove comincia quella degli altri; e ha a che fare con la sensibilità del tempo». Nella seduta di febbraio del consiglio comunale, in risposta a un’interpellanza presentata dal consigliere Renato Züger, il sindaco informerà quindi sui motivi che spingono a vietare il fumo nei parchi «ma non nei pressi delle pensiline. Come sempre, si tratta di trovare un punto di equilibrio, noi cerchiamo di farlo», aggiunge Branda.

Alain Scherrer, sindaco di Locarno, è invece più cauto. «Premesso che non abbiamo mai parlato dell’argomento in Municipio, penso anch’io - così come Scurati - che l’attacco alle libertà individuali stia diventando pesante. In questo momento, inoltre, gravare sui cittadini con un’altra limitazione sarebbe sbagliato. Non sono un fumatore, ma non mi sento di negare un momento di leggerezza che ad alcuni fa piacere, né intendo aggiungere questo divieto agli altri».

Anche Marco Borradori, sindaco di Lugano, appare molto restio a sposare la causa del proibizionismo. «Siamo già oberati dai divieti - osserva - Piuttosto, do fiducia alla buona educazione. Anche chi fuma all’aperto, se è una persona appena appena garbata, non lo fa addosso agli altri. Detto ciò - continua il sindaco di Lugano - già in tempi normali mi sembrerebbe eccessivo imporre un divieto in tal senso, a maggior ragione in questo periodo storico in cui siamo sommersi da limitazioni di ogni tipo - radunarci, andare nei negozi, allo stadio, nei bar, al ristorante, a volte anche di entrare nei parchi. Penso che chi lo vuole, e lo fa nel rispetto degli altri, debba avere la libertà di fumarsi una sigaretta in pace, magari allontanandosi un po’ dalle altre persone nel caso sia fermo, per esempio, ad aspettare un mezzo pubblico».

La libertà di ciascuno non è mai assoluta perché termina dove comincia quella degli altri

Mario Branda, sindaco di Bellinzona

La questione del fumo in pubblico ha superato, in alcuni Paesi, la soglia del grottesco. A San Francisco, in dicembre, è stato votato il divieto di accendersi una sigaretta persino a casa propria se si abita in un condominio con almeno 3 appartamenti. Nello stesso tempo, però, è stato stabilito che si potrà fumare marijuana, perché il consumo di cannabis all’aperto è illegale.

«La mia libertà finisce dove inizia quella altrui - dice Scurati - Forse, però, in queste nostre vite sempre più avviluppate in una rete di proibizioni, prescrizioni, obblighi, vincoli e profilassi che ci stringono da ogni lato, il vero tema non è dove finisca la libertà, ma dove cominci».

©CdT.ch - Riproduzione riservata