La ricerca in campo biomedico, il turismo con la valorizzazione dei castelli (ma non solo), il Parco tecnologico sui terreni oggi occupati dalle Officine FFS, il futuro ospedale alla Saleggina. Sono queste le eccellenze che Bellinzona deve sviluppare per affermarsi quale polo economico non solo regionale ma anche nazionale. Insomma, la Città deve posizionarsi «tra Zurigo e Milano con le proprie specificità» rileva Simone Gianini, municipale uscente, titolare del dicastero territorio e mobilità, che si ripresenta sulla lista del Partito liberale radicale per il rinnovo dell’Esecutivo della capitale cantonale. Gianini che, nella serie di duelli elettorali denominati «Cotti in 15 minuti» organizzati dalla nostra redazione in vista dell’appuntamento del 5 aprile, si confronta con il consigliere comunale Alessandro Lucchini, il quale rappresenta il Partito comunista sulla lista dell’Unità di Sinistra. Nel faccia a faccia i due candidati, in sintonia sulle strategie da attuare per fare di Bellinzona un polo economicamente forte, affrontano anche i temi del trasporto pubblico e della fiscalità. Temi, questi ultimi, sui quali le loro visioni non sono sempre convergenti. Questo quinto dibattito elettorale segue, per Bellinzona, quelli tra Giorgio Soldini e Angelica Lepori Sergi, tra Mauro Minotti e Ronny Bianchi, tra Christian Paglia e Pietro Ghisletta e tra Fabio Käppeli e Lisa Boscolo. In arrivo vi è l’ultimo della serie che vedrà a confronto Mario Branda e Orlando Del Don.