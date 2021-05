Dopo che il Movimento per socialismo ha invitato gli elettori ad andare al fiume o in montagna il 16 maggio disertando le urne di fronte a due candidati ritenuti «due facce della stessa politica», e in attesa di eventuali prese di posizione ufficiali dei Verdi e della destra, il PPD di Bellinzona ha deciso di lasciare libertà di voto ai suoi elettori nell’ambito della scelta tra il socialista Mario Branda ed il liberale radicale Simone Gianini per la carica di sindaco della Città. Riunito stasera, il comitato presieduto da Sara Gianoni Pedroni ha quindi scelto la via della neutralità. La decisione, che per statuto spettava appunto al comitato dopo che l’ufficio presidenziale ne aveva già discusso al suo interno, è stata presa all’unanimità. Da noi contattata la presidente tiene a precisare che, come detto, gli elettori sono comunque invitati ad esprimere la propria preferenza per l’uno o l’altro candidato. Detto del PPD, nei prossimi giorni dovrebbe essere precisata anche la posizione di Lega e UDC.