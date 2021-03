«Con noi, per voi, senza tabù e oltre il Covid». Questo il motto con il quale la lista SVIS ( Sinistra, Verdi e Indipendenti Serravalle) si presenta all’appuntamento elettorale del 18 aprile per il rinnovo dell’Esecutivo e del legislativo del Comune della Bassa Valle di Blenio. Per il Municipio sono candidati l’uscente Lea Ferrari insieme a Sheila Bruschetti, Eugenio Bossi ed Alessandro Sgarbi. Per il Consiglio Comunale corrono invece Massimo Bazzi, Tania Deffeyes Bianchetti, Eugenio Bossi, Sheila Bruschetti, Luca Falconi, Luigi Fattorini, Lea Ferrari, Michela Lomazzi, Fabrizio Prospero, Gianni Ravasi e Alessandro Sgarbi. Ma torniamo al motto: «Con noi» la lista SVIS si riferisce alla giustizia sociale, al rispetto del territorio e del sapere di chi ci ha preceduti, per consegnare alle future generazioni una speranza. «Per voi» sta invece a significare lo slancio altruistico con cui i candidati intendono l’impegno politico, che travalica il singolo individuo per formare invece la collettività. «Senza tabù» devono essere azioni e pensieri per saper accogliere il diverso, per affrontare il mondo globalizzato e digitalizzato, per ristabilire i valori di solidarietà e onestà. «Oltre il Covid», infine, riassume la volontà di ripartire con un ente pubblico forte e progettuale senza lasciare indietro nessuno.