Un inquinamento dovuto all’utilizzo diffuso di solventi clorurati. In particolare è stato accertato che il percloroetilene (PER, usato, appunto, per la pulizia dei tessuti) ha contaminato una superficie di circa 1.500 metri quadrati. Non solo, essendo inoltre stato rilevato anche a 15 metri di profondità. «Si stima che su un volume totale di circa 5.500 metri cubi sia presente una quantità di PER compresa tra 70 e 200 chilogrammi», osservava la Commissione ambiente, territorio ed energia (relatore il leghista Eolo Alberti) nel rapporto sul messaggio governativo. Complessivamente il risanamento dovrebbe costare 6,5 milioni di franchi