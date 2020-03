Migliaia di persone di tutte le età padrone del Piano di Magadino per un giorno, correndo o passeggiando, sfrecciando in bici, coi roller o sul monopattino... Una grande festa dello sport che da anni si ripete in Ticino, oltre che nel resto della Svizzera, in una domenica primaverile. Prevista il prossimo 19 di aprile su chilometri di strade eccezionalmente chiuse al traffico tra Bellinzona e Locarno, come centinaia di altri eventi anche slowUp quest’anno dovrà però ovviamente alzare bandiera bianca di fronte al coronavirus. Ma gli organizzatori non si scoraggiano. Ieri hanno comunicato che sono già al lavoro per valutare un eventuale rinvio all’autunno della 10. edizione della manifestazione sportiva e ricreativa, nella speranza di confermare una data nelle prossime settimane. «Determinante sarà il sostegno di tutti i principali partner» sottolinea l’Associazione slowUp Ticino guidata da Roberto Schneider.