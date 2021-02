Un giorno di lavoro e dei cassonetti interrati per i rifiuti solidi urbani in piazza Collegiata non resta quasi più traccia. A dire la verità non erano mai entrati in funzione a causa delle opposizioni di alcuni confinanti. Così, alla fine, il Municipio cittadino ha deciso di smantellarli. A disposizione dei residenti e dei commerci del centro ci sono comunque a disposizione le postazioni di piazza del Sole, largo Elvezia e via Bonzanigo.