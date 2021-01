Approvate giovedì dall’assemblea in streaming, le liste del Partito socialista di Riviera per le elezioni del 18 aprile sono pronte. Per il Municipio la compagine sarà completa, quindi con sette candidati. Confermata la presenza dell’uscente Igor Cima: professionalmente attivo come segretario sindacale di Unia, già sindaco di Iragna, in questa prima legislatura del nuovo Comune aggregato guida il dicastero Educazione, salute pubblica e previdenza sociale. Con lui per l’Esecutivo ci saranno José «Joz» Del Romano, Fexhëri «Felix» Durmishi, Denis Grieco, Rolando Mainetti, Francesco Scanzio e Tiziana Vanoni. I nominativi citati saranno tutti in lista anche per il Legislativo unitamente a Gioele Corna, Paola Falconi, Leonida Kolaj, Luan Murati, Salvatore Pellico e Celestino Falconi, attuale capogruppo oltre che presidente sezionale e già municipale dell’ex Comune di Lodrino.