Si conferma a Bellinzona l’intesa elettorale tra socialisti e comunisti. In un comunicato odierno PS e PC hanno ribadito che - come già previsto per le elezioni dello scorso aprile poi annullate a livello cantonale causa virus - avranno una lista unica alle elezioni comunali in programma il 18 aprile 2021. L’Unità di Sinistra (questo il nome della lista) conta oggi due rappresentanti nell’Esecutivo (il sindaco Mario Branda che cercherà la riconferma e il municipale Roberto Malacrida già non più candidato cinque mesi fa e poi rimasto in sella) e tredici consiglieri comunali.