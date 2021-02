Socialisti, Verdi e indipendenti di Lumino hanno messo le carte in tavola, presentando i propri candidati per le prossime elezioni, fra i quali non figura l’attuale municipale Franco De Gottardi, che lascia dopo oltre un ventennio. Nel comunicato con il quale si annunciano le liste, il gruppo sottolinea l’impegno del proprio portabandiera a favore del Comune e, in particolare, quello che ha permesso a Lumino di essere la prima località ticinese ad ottenere il riconoscimento «Città dell’energia Gold». Senza dimenticare il lavoro svolto per concretizzare il collegamento ciclopedonale tra la stazione Tilo a Castione e San Vittore. Accanto a De Gottardi non saranno in corsa ad aprile nemmeno i consiglieri comunali Matteo Guscetti e Tiziana Soldini De Gottardi. Socialisti, Verdi e indipendenti intendono comunque mantenere un rappresentante in seno all’Esecutivo e lo fanno presentando le candidature di Mario Baranzini, Giulio De Gottardi e Massimiliano De Stefanis. Nella lista per il Legislativo figurano invece Mario Baranzini, Katia Carobbio Hernandez Pita, Giulio De Gottardi, Massimiliano De Stefanis, Ivo Gentilini, Marco Guscetti, Camilla Hernandez Pita e Andrea Persico. In tale ambito, obiettivo del gruppo è quello di aumentare il numero dei propri rappresentanti, che attualmente sono cinque.