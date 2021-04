«Soddisfatte le aspettative iniziali»

«Nella prossima legislatura potranno essere fatte le valutazioni del caso. Si fa in ogni caso notare che le tematiche trattate dalla Fondazione sono trasversali a più settori di attività della Città (agricoltura, svago, turismo, cura del territorio, ecc.) e non è dunque evidente assegnare il dossier a uno piuttosto che un altro dicastero o settore, che sono di supporto anche in questo ambito». Il Municipio di Bellinzona risponde per la seconda volta in poche settimane ai dubbi di alcuni consiglieri comunali in merito alla Fondazione del Parco del Piano di Magadino. Dopo le domande di Tuto Rossi (UDC), stavolta l’Esecutivo della capitale si china sui quesiti posti dai consiglieri comunali indipendenti Luigi Calanca e Giulio Deraita nell’interrogazione definita, appunto, bis.