Dettagli e iscrizioni

Le lezioni in programma fra settembre 2021 e febbraio 2022 alterneranno momenti di studio teorico a momenti seminariali, che spingeranno i partecipanti a riflettere sulla casistica e sulle caratteristiche del sapere pratico. Al centro del percorso si collocheranno tematiche centrali per le Medical Humanities e per il curare di notte come, per esempio, la solitudine e il mondo interiore confrontati con il buio; il sonno e il sogno nelle loro dimensioni più intime e particolari, l’organizzazione del lavoro, la turnistica e caratteristiche della gestione del personale attivo nelle ore notturne. I corsi si terranno di martedì pomeriggio dalle 13.30 alle 17, nella sede della Fondazione in via Lugano 4a. Prezzi d’iscrizione (entro il 15 settembre): individuale al percorso completo 250 franchi, individuale ad un singolo modulo 30 franchi, istituzionale al percorso completo 600 franchi. Iscrizioni e informazioni scrivendo a [email protected]