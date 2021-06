«Sono sordo e ipovedente. Se volete comunicare con me, vi prego di avvertirmi prima con un tocco sulla spalla». Con queste parole scritte affidate ad un bigliettino, Loris Bernasconi cerca di superare gli ostacoli quotidiani che la sua condizione gli impone. Gli capita di appoggiarlo sul sedile accanto a quello occupato sul treno, ad esempio. Sui mezzi pubblici la vita non è facile per le persone con questo tipo di andicap. È stato lui stesso a testimoniarlo oggi a Bellinzona davanti al Noce, a pochi passi da Palazzo civico. Qui si è tenuto, in contemporanea nazionale, un momento di sensibilizzazione con i media nell’ambito della Giornata internazionale della sordocecità 2021 fissata per il 27 giugno.

Arte urbana per farsi conoscere

Introdotto da Enzo Bassetti, responsabile del Servizio sociale cantonale per persone sordocieche, e tradotto da un’interprete della lingua dei segni, Loris Bernasconi ha raccontato il suo percorso, le sue difficoltà e le sue speranze. Che sono quelle delle 57.000 persone con problemi di udito e sordocecità in Svizzera. Tramite la mostra di arte urbana inclusiva «Attraverso LE MAGLIE!» che si svolge in altre sei località della Svizzera oltre alla capitale ticinese, si vuole illustrare come l’inclusione abbia successo quando è voluta. Persone sordocieche, insieme ad altre senza disabilità, hanno lavorato a maglia per monumenti, ponti, fontane e alberi. Come il Noce bellinzonese, che in questi giorni è dunque avvolto in una maglia di lana.