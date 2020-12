Le Commissioni della Gestione e dell’Edilizia si sono spaccate nel trattare i messaggi relativi ai due crediti suppletori per complessivi 2,8 milioni chiesti dal Municipio di Bellinzona a copertura dei maggiori costi registrati nel rinnovamento dello Stadio comunale e nella realizzazione del Policentro della Morobbia. La maggioranza di entrambe, formata da Sinistra e PLR, pur biasimando quanto accaduto nella vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni in tre opere pubbliche della Città, ha comunque deciso di invitare il plenum ad accettare i due crediti, procedendo con il voto nella seduta del 21 dicembre. Prima di tutto, vista anche le incertezze economiche di questo periodo: saldare le fatture emesse dalle ditte, che hanno lavorato correttamente.

Stadio

Partiamo dallo Stadio comunale, la cui ristrutturazione è stata concretizzata nel 2019 ma, come emerso solo nella primavera scorsa, è costata il 44% in più rispetto al credito di 3,1 milioni votato dal Legislativo, con una «fattura» finale di 4,448 milioni. Il Municipio, come noto, chiede un credito suppletorio di 1 milione e 368.965 franchi oltre a 222.891 franchi per l’opera realizzata in delega. La maggioranza è risicata, sostanzialmente cinque (Sinistra e PLR) contro quattro (PPD e Lega). La maggioranza (relatrice Silvia Gada) precisa che «il fatto di approvare questo messaggio in nessun caso e nel modo più assoluto è da interpretare come un’approvazione degli eventi che hanno portato il Municipio ad essere obbligato a presentare questo messaggio: è invece da intendere come un prendere atto di fatti, o opere, compiuti e della necessità di permettere, dopo le dovute verifiche e in particolare in questo periodo economicamente difficile per le ditte, al Municipio di saldare le fatture scoperte». A tal proposito si aggiunge che «sarebbe alquanto contraddittorio se, da una parte il Consiglio Comunale dibattesse sulle misure possibili e efficaci per sostenere l’economia e le ditte locali ma poi dall’altra parte non confermasse il versamento di somme anche rilevanti per cause non imputabili a loro». Si ricordano poi il «quadro impietoso» emerso dagli audit, si riconosce la trasparenza dimostrata dall’Esecutivo una volta emersi i sorpassi e il fatto che non vi siano risvolti penali. Si invita poi il Municipio a «rispettare scrupolosamente» quanto indicati nei rapporti di revisione prima di ogni versamento alle ditte coinvolte le quali, secondo gli ultimi riscontri, hanno agito correttamente.

Da parte sua la minoranza (formata da PPD e Lega, relatore Paolo Locatelli) sottolinea di aver invano tentato di chiarire alcune «zone d’ombra contenute nel messaggio», senza ottenere quanto richiesto dal colleghi della maggioranza e dal Municipio. L’idea era quella di rinviare la trattazione da parte del plenum a febbraio 2021, così da capire meglio come siano avvenute le verifiche a posteriori delle fatture in sospeso e da visionare la documentazione nel dettaglio, ciò che non sarebbe stato concesso: «Un principio non solo giuridico ma anche imprescindibile per il benessere democratico e l’autonomia del potere Legislativo». Oltre a considerazioni di carattere generale su quello che viene definito un campionario di errori, di sviste e di imperizie nella gestione del progetto, la minoranza si ritiene sbalordita dal fatto che negli scorsi giorni l’Esecutivo le avrebbe impedito di comprendere chiaramente varie questioni, tra cui quella a sapere per quale motivo gli importi di fatture sospese indicati nel messaggio municipale «risultano essere significativamente diversi rispetto agli importi contenuti nel rapporto» esterno consegnato alla Gestione. Quest’ultima, a mente della minoranza, non sarebbe stata «messa nelle condizioni di formulare un preavviso con cognizione di causa», e anche per questo motivo invita il plenum a votare no.

La maggioranza della Commissione dell’Edilizia (relatore Carlo Celpi) premette da parte sua che, alla luce delle verifiche già eseguite sul caso, «non ha minimamente senso procedere con ulteriori approfondimenti» sul caso dello Stadio. Così come non avrebbe senso nemmeno «attendere oltre per procedere almeno con la regolarizzazione formale dell’opera a livello di crediti». Via libera, dunque, all’approvazione del messaggio. Anche perché «è affare del committente pubblico assicurare i crediti necessari per procedere mentre non è sicuramente compito dei partner privati accertare che quanto viene loro ordinato sia effettivamente coperto». Inoltre, mandatari, imprese e artigiani «hanno il diritto di essere retribuiti per il lavoro svolto», mentre «eventuali vertenze contrattuali saranno discusse in separata sede ed eventuali risparmi derivanti da contestazioni andranno a favore del consuntivo». Tutto ciò anche in considerazione del fatto che, come per altro evidenziato anche dal Municipio, «le opere sono realizzate con un risultato apprezzabile sia dal punto di vista estetico sia funzionale».

Policentro

Una spaccatura meno netta, in seno alla Gestione, si riscontra in merito al credito suppletorio di 1,25 milioni di franchi per il Policentro della Morobbia di Pianezzo. Tranne la destra, gli altri partiti hanno firmato il rapporto di maggioranza (relatore Charles Barras dell’Unità di Sinistra), sebbene i due esponenti PPD l’abbiano fatto con riserva. Per i commissari «l’operazione Policentro» è tutt’altro che conclusa. All’amministrazione cittadina, si osserva, rimangono dei compiti da assolvere con «esattezza e solerzia, in particolare: il controllo delle fatture sulla base delle prestazioni richieste e delle realizzazioni effettive e il pagamento di quanto rimane in sospeso; l’incasso dei contributi previsti a carico di privati e di altri enti; l’informazione regolare della Commissione della gestione sull’avanzamento delle procedure, fino alla loro chiusura definitiva». L’auspicio è che le «debolezze rilevate in modo spesso impietoso» dagli audit in seno al Settore delle opere pubbliche «siano eliminate al più presto». La responsabilità, in questo caso, compete al Municipio. La Gestione non risparmia, inoltre, una stoccatina all’ex Esecutivo di Pianezzo: la procedura condotta dal consesso è «oggetto di critiche consistenti per motivi sia di gestione tecnica della costruzione sia di gestione finanziaria, in particolare per quanto concerne gli interventi di miglioria e le opere supplementari non supportate dal credito avallato e neanche sostenute da altre coperture finanziarie». Anche la Commissione dell’edilizia ha firmato il rapporto di maggioranza (con riserva il PPD Gabriele Pedroni) senza Lega-UDC. Secondo Alberto Casari (Unità di Sinistra) e colleghi «i soldi spesi per le migliorie e le opere supplementari si sono rivelati necessari».

Oratorio in stand-by

Ricordiamo che il messaggio relativo alla terza opera interessata dalla vicenda dei sorpassi di spesa per complessivi 5 milioni di franchi, l’ex-oratorio di Giubiasco, è previsto per l’inizio del 2021: il Municipio attende infatti che il progetto sia aggiornato in seguito alle proposte dell’apposito gruppo di lavoro recentemente istituito e chiamato a dare indicazioni sui contenuti definitivi dell’opera.

©CdT.ch - Riproduzione riservata