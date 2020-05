Sorpassi di spesa a Bellinzona, ecco i mandati per gli audit

Sorpassi di spesa per cinque milioni di franchi in tre opere pubbliche della Città di Bellinzona: ecco i nomi di chi accompagnerà gli audit interni e di chi effettuerà quello esterno. Per l’accompagnamento dell’audit interno, come spiegato martedì sera durante il Consiglio comunale in esterna a Sementina dal sindaco Mario Branda in sede di risposta alle interpellanze, è stato attribuito un mandato allo Studio Andreotti & Partners SA di Bellinzona (ingegner Mauro Rezzonico) per l’Oratorio di Giubiasco e un mandato allo stesso Studio Andreotti & Partners SA di Bellinzona (ingegner Remo Lanfranchi) per l’incarto relativo alla ristrutturazione dello stadio Comunale con la nuova pista d’atletica. Per quanto riguarda il Policentro di Pianezzo «una decisione verrà presa nella prossima seduta di Municipio». L’audit esterno per far luce sul caso è stato invece deliberato un mandato al Gruppo Bänzinger Partner AG di Zurigo (ingegner Jolanda Trausch).Branda, spiegando che al momento non si è a conoscenza di altri sorpassi di questa entità, ha inoltre ricordato che l’Esecutivo ha deciso di agire su due fronti. Anzitutto ha dato incarico al proprio Settore gestione qualità e controllo interno di effettuare un’analisi che consenta di avere un quadro chiaro di quanto accaduto, con riferimento in particolare a progetti e preventivi di spesa, procedure seguite, ruoli di progettisti, direzione lavori, imprese e committenza ai diversi livelli, conseguenze contabili e finanziarie. Complessivamente per l’insieme dei mandati assegnati, ci si attende una spesa compresa tra i 120 ed i 150.000 franchi.