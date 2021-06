Il blocco dei lavori scattato il 15 aprile del 2010 è sempre in vigore. Ma il restauro con riqualifica dell’ex oratorio di Giubiasco, una delle opere finite sotto i riflettori insieme al Policentro della Morobbia a Pianezzo e allo stadio comunale di Bellinzona per gli ingenti sorpassi di spesa emersi la primavera dello scorso anno, dovrebbe poter ripartire a breve. «Non è escluso che qualche piccolo intervento possa essere anticipato – osserva Henrik Bang, municipale di Bellinzona responsabile del dicastero Opere pubbliche -, però il cantiere sarà riattivato del tutto solo dopo che il Consiglio comunale si sarà espresso sul messaggio con il credito suppletorio». Messaggio che dovrebbe ottenere il via libera dall’Esecutivo in autunno. «È stato ripreso e verificato minuziosamente tutto il progetto....