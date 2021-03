Buona parte della seconda serata dell’ultima seduta pre-elettorale del Consiglio comunale di Bellinzona è stata dedicata alle risposte alle numerose interpellanze presentate nelle scorse settimane, e l’attenzione è finita inevitabilmente ancora sulla vicenda dei sorpassi di spesa per cinque milioni di franchi in tre opere pubbliche. Tra cui quella riguardante il memoriale presentato a dicembre dal legale dell’allora sospeso direttore del Settore opere pubbliche (SOP) poi trasferito, con il democentrista Tuto Rossi che sulla base di quel documento aveva accusato il Municipio di aver saputo dei preventivi sforati ben prima dell’aprile 2020. Ebbene, premettendo che quella del memoriale è evidentemente una versione di parte, il sindaco Mario Branda ha ribadito che solo a febbraio 2020 l’Esecutivo era venuto a conoscenza di un prospettato sorpasso del 10% all’oratorio di Giubiasco nel caso in cui il cantiere fosse proseguito, dopodiché era stato chiesto al SOP di allestire un messaggio «che però non è mai arrivato». Mentre per quanto riguarda il risanamento dello stadio comunale - lo sforamento poi rivelatosi più eclatante non solo negli importi ma pure per l’esecuzione di lavori non previsti - Branda ha riaffermato che il Municipio ne è venuto a conoscenza solo nell’aprile del 2020, dopo che le elezioni erano già state annullate a causa dell’emergenza sanitaria: «Ne eravamo fino a quel momento ignari», ha aggiunto. E che dire della realizzazione della tribuna in calcestruzzo, non contemplata dal progetto originale? Anche qui l’Esecutivo non ne era al corrente, è stato ribadito. Risposta che ha indispettito l’interpellante, il quale ha ricordato che gli email interni prodotti dal legale dell’ex direttore del SOP testimonierebbero il contrario. Accusando l’Esecutivo di mentire, Tuto Rossi ha quindi chiesto una discussione generale sul tema, proposta che il plenum ha però respinto.