L’inchiesta amministrativa e disciplinare a carico del direttore del Servizio opere pubbliche (SOP) della Città di Bellinzona, sospeso cautelativamente dalla scorsa primavera a causa dei sorpassi di spesa per di 5 milioni di franchi in tre cantieri comunali, è conclusa ed i risultati sono sul tavolo del Municipio. Secondo le sezioni cittadine della Lega e dell’UDC, l’Esecutivo guidato da Mario Branda avrebbe già deciso per il reintegro dell’alto funzionario nell’amministrazione. Reintegro che dovrebbe essere formalizzato nella seduta della prossima settimana. Sempre stando a quanto riportano le due formazioni della destra, l’alto funzionario verrebbe confermato in seno all’organico cittadino ma con un altro ruolo rispetto a quello ricoperto prima della sospensione. Secondo nostre informazioni, il Municipio non ha invece ancora preso una decisione in merito. Sta infatti approfondendo i risultati dell’inchiesta disciplinare. Al vaglio restano dunque vari scenari che spaziano dal reintegro al licenziamento.