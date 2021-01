Il Municipio di Bellinzona ha deciso il trasferimento a partire dal 1. febbraio dell’oramai ex direttore del Settore opere pubbliche (SOP) ad altra funzione, quale capoprogetto all’interno del Settore depurazione acque dell’Azienda multiservizi (AMB) «con conseguente adeguamento di responsabilità e condizioni salariali». Lo comunica oggi lo stesso Esecutivo cittadino. La misura è stata decisa in esito all’inchiesta avviata nella primavera del 2020 per la vicenda dei sorpassi di spesa per complessivi cinque milioni di franchi in tre progetti comunali, quello dello stadio, dell’oratorio di Giubiasco e del Policentro di Pianezzo.