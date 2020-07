Oltre a prendere posizione sui 21 decessi alla casa anziani di Sementina causa coronavirus, ieri sera il Municipio davanti al Consiglio comunale ha risposto anche a diverse interpellanze relative all’altro tema caldo della politica bellinzonese, quello dei sorpassi di spesa per complessivi 5 milioni in tre opere pubbliche. A rispondere il sindaco Mario Branda che ha assunto la conduzione a interim del settore Opere pubbliche dopo l’autosospensione di Christian Paglia, chiamatosi fuori in attesa dei risultati degli audit. Il sindaco ha però premesso di non poter entrare nei dettagli dei tre casi sotto la lente (Stadio comunale, oratorio di Giubiasco e Policentro di Pianezzo) non essendo ancora note le conclusioni degli accertamenti in corso, conclusioni attese entro la fine dell’estate.

«Commesse pubbliche, lista disponibile»

Branda ha quindi risposto alle interpellanze su temi affini ma di carattere più generale, riconoscendo ad esempio (in replica al PPD) che la lista delle commesse pubbliche degli ultimi anni «non ha effettivamente fatto oggetto di una pubblicazione intesa come affissione all’albo, ma è comunque disponibile ed è stata trasmessa ai cittadini che in questi anni ne hanno fatto richiesta». Rispondendo a Luigi Calanca e Giulio Deraita ha poi garantito che i costi per il nuovo ecocentro in fase realizzativa a Carasso sono sotto controllo, con un superamento del 7-8% (per circa 300.000 franchi) determinato però dall’imprevista bonifica del terreno inquinato.

Preventivi taroccati? Non risulta

In merito poi a quanto ipotizzato dal verde Marco Noi, e cioè la presunta prassi di presentare preventivi ritoccati al ribasso affinché i Legislativi li accettino, il Municipio risponde che «allo stato attuale delle informazioni non risulta che ciò corrisponda al vero. Ma come detto saranno gli audit eventualmente a far emergere criticità in questo senso».

Tra i crediti superati, quello per la ristrutturazione dello stadio comunale, qui in pieno cantiere un anno fa. ©CdT/Chiara Zocchetti

