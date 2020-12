Sorpassi di spesa forse sotto l’albero

PLR e Unità di Sinistra vogliono che il Legislativo si esprima nella seduta del 21 dicembre. Mentre Lega-UDC pretendono di avere tutti gli elementi per poter decidere e, di conseguenza, chiedono il rinvio. Lo stesso, almeno per una delle «patate bollenti», auspica il PPD. A Bellinzona tiene ancora banco la vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere comunali. Oggetto del contendere sono i crediti suppletori riguardanti il Policentro della Morobbia di Pianezzo (1,25 milioni) e gli interventi di ammodernamento dello stadio Comunale in città (per complessivi 1,6 milioni circa). Ed è proprio quest’ultimo cantiere a sollevare le maggiori contrarietà in seno alla destra e ai popolari democratici. Se in generale biasimano il fatto che non siano ancora state rese note le conclusioni dell’inchiesta amministrativa e disciplinare aperta nei confronti del direttore del Settore opere pubbliche nel frattempo sospeso cautelativamente dall’incarico, in particolare evidenziano la carenza di spiegazioni sulla realizzazione di una nuova tribuna che nel progetto originario non figurava.

Gestione spaccata

Il bubbone scoppiato a fine aprile continua insomma a far discutere. Lunedì sera la Commissione della gestione, presieduta dalla leghista Lelia Guscio, si è nuovamente riunita per discutere dei crediti suppletori. Ci si è contati, sullo stadio. Da una parte, come detto, PLR e US i quali vogliono che i due messaggi siano discussi nella seduta del 21 dicembre e per questo giovedì firmeranno la relazione commissionale che sarà comunque critica nei confronti dell’Esecutivo. Dall’altra Lega-UDC e PPD che ne chiederanno il rinvio. Se la loro richiesta non dovesse essere accolta dal plenum, il rischio che il messaggio venga bocciato è concreto: affinché un credito superi lo scoglio del Consiglio comunale è necessaria la maggioranza assoluta (31 voti). Situazione un po’ più in discesa per il Policentro: se anche in questo caso Lega e UDC chiederanno il rinvio, il PPD dovrebbe firmare, sebbene con riserva, la relazione.

Stesso scenario per l’Edilizia

Ad esprimersi sui due crediti suppletori è chiamata anche la Commissione dell’edilizia alla cui testa c’è Tuto Rossi (Lega-UDC). E lo scenario ricalca quello descritto per la Gestione. Anche in questo caso la firma delle relazioni da parte della maggioranza commissionale è attesa entro giovedì così che i due crediti possano essere discussi il 21 dicembre.

Attenzione sempre alta

Proprio come auspicano PLR e Unità di Sinistra. E come non vuole la destra, che ha già preannunciato il referendum ed è consapevole che il periodo delle festività natalizie (unito alla pandemia) non è propizio per raccogliere le firme. Ma più che altro Lega e UDC pretendono dal Municipio spiegazioni più approfondite in particolare al riguardo dello stadio.

