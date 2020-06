Durante la seduta extra-muros del Legislativo di Bellinzona il Municipio, per bocca del sindaco Mario Branda, ha sottolineato che dopo una prima verifica non vi sono «altre grosse sorprese sui sorpassi di spesa di importanti opere. La realizzazione dell’Ecocentro (di Carasso, ndr.) rientra tra questo esame di verifica?». I consiglieri comunali indipendenti Luigi Calanca e Giulio Deraita non mollano la presa sulla nota vicenda degli sforamenti per 5 milioni di franchi in tre opere comunali (il Policentro della Morobbia, l’ex oratorio di Giubiasco e lo stadio Comunale). E pongono altre domande all’Esecutivo attraverso un’interpellanza.

Calanca e Deraita domandano innanzitutto se è «stato chiesto ai progettisti e direzione lavori una giustificazione dettagliata sui singoli sorpassi» e se è stata fatta loro «formale notifica di messa in mora in base al Codice delle obbligazioni sui presunti danni». E, ancora: «La stessa messa in mora è pure stata fatta a tutti i presunti responsabili? Se no, intende fare il Municipio questo dovuto passo?». Infine i due consiglieri comunali domandano all’Esecutivo se non ritiene che «i rapporti e le giustificazioni dei progettisti e della direzione lavori possano essere di aiuto per le verifiche interne ed esterne».

Ricordiamo che per far piena luce sull’accaduto verranno eseguiti due audit, uno interno e l’altro esterno; in quest’ultimo caso è stato dato mandato ad una società di Zurigo. Le conclusioni sono attese per la fine del mese. Idem quelle sull’inchiesta amministrativa e disciplinare aperta nei confronti del direttore del Settore opere pubbliche, cautelativamente sospeso.

