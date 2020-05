Sorpassi di spesa, fra incarichi e specialisti difficili da trovare

È Daniele Togni il nuovo responsabile ad interim del Settore opere pubbliche della Città di Bellinzona. L’attuale direttore dei Servizi urbani – ruolo che peraltro manterrà – avrà il delicato compito di occuparsi della conduzione operativa di un ambito strategico finito sotto i riflettori in queste settimane alla luce della vicenda dei sorpassi di spesa (per complessivi 5 milioni di franchi) in tre opere comunali. Il Municipio gli ha affidato l’incarico in quanto, come noto, l’attuale direttore è stato sospeso cautelativamente fino al termine dell’inchiesta amministrativa e disciplinare. Togni sarà tuttavia esentato dalla gestione proprio dei progetti all’origine della bufera politica. Vale a dire la realizzazione del Policentro della Morobbia di Pianezzo, il restauro e la riqualifica dell’ex...