Corrisponde al vero che l’ex direttore del Settore opere pubbliche (SOP) è stato informato «solamente a inchiesta conclusa che si stava inquirendo su di lui nell’ambito di una procedura disciplinare, senza peraltro saperne quali fossero le accuse mossegli e i risultati scaturiti? In caso affermativo, chi ha deciso di informarlo solamente a inchiesta praticamente conclusa? Perché è stata presa questa decisione dal momento che un dipendente oggetto di inchieste disciplinari (...) deve essere informato sull’accusa mossagli in modo possa adeguatamente difendersi e attingere a tutti i rimedi di diritto per poterlo fare?».

Sono solo tre delle dieci domande che i consiglieri comunali dei Verdi Marco Noi e Ronnie David rivolgono al Municipio di Bellinzona in merito alla vicenda dei sorpassi di spesa. Gli ecologisti prendono spunto da un’altra interpellanza, quella inoltrata venerdì scorso dal collega democentrista Tuto Rossi, il quale come noto aveva anche allegato il “memoriale” proprio dell’alto funzionario, nel frattempo trasferito all’Azienda multiservizi cittadina. Un documento di 40 pagine allestito nel dicembre 2020 dal legale dell’uomo, l’avvocato Curzio Fontana, in cui si delinea una versione dei fatti sostanzialmente diversa da quella fornita dall’Esecutivo.

I Verdi domandano dunque al consesso guidato dal sindaco Mario Branda se «non ritiene che l’inchiesta risulti falsata oltre che non conforme ai diritti procedurali garantiti a una persona sulla quale pesa una possibile misura disciplinare, persino il licenziamento». Marco Noi e Ronnie David si chinano poi sul ruolo dell’ingegnere che ha appena assunto la direzione ad interim del SOP. E chiedono se è vero che lo specialista, il quale aveva ricevuto dal Municipio il mandato per «esperire l’inchiesta sull’oratorio di Giubiasco per l’audit interno, si è occupato della progettazione stessa dei lavori» nell’edificio. Che, ricordiamo, è una delle tre opere finite sotto la lente per il bubbone scoppiato nell’aprile 2020 a Palazzo civico.

