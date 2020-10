Si sono trovati e si sono guardati in faccia. L’avevano promesso e l’hanno fatto. Ieri sera, come appreso dal Corriere del Ticino, la direttiva del Partito liberale radicale di Bellinzona si è confrontata per oltre due ore sulla vicenda dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre progetti comunali. O, meglio, sul tavolo c’era la posizione dell’ormai ex capodicastero Opere pubbliche Christian Paglia, il quale dopo essersi autospeso sino alla fine della legislatura continuerà ad occuparsi soltanto dei Servizi urbani e ambiente. Ebbene, da quanto siamo riusciti ad appurare il PLR ha deciso di seguire la linea della compattezza al suo interno nell’affrontare la delicata questione riguardante il municipale in carica che, ricordiamo, ha più volte ribadito di non volersi dimettere.

