Il primo è buono. Il Consiglio comunale di Bellinzona ha appena approvato con 40 voti favorevoli, 12 contrari e un astenuto il primo dei due crediti suppletori nell’ambito della vicenda dei sorpassi di spesa. Via libera, quindi, a 1,2 milioni di franchi (euivalente al 18% di sforamento) per il Policentro della Morobbia di Pianezzo. Per Manuel Donati (Lega) «la vicenda ha macchiato in modo indelebile questa legislatura. E ora si cerca di incolpare l’ex Municipio di Pianezzo senza che possa difendersi, dato che nessuno dei suoi membri è stato sentito nell’ambito degli audit». Donati, per il resto, ha confermato quanto preannunciato da settimane: la destra è pronta a lanciare il referendum.

Di tutt’altro avviso Charles Barras (Unità di Sinistra), secondo il quale l’operazione Policentro non è ancora conclusa, ma lo stabile fa il suo servizio ed è stato edificato come previsto. Secondo Marco Noi (Verdi) “non sappiamo ancora cosa è andato storto e se sono stati attuati dei rimedi per farvi fronte. La nuova Bellinzona è incapace di consolidarsi, non siamo per nulla sulla buona strada”.

Il metodo di gestione della cosa pubblica non funziona, ha precisato Monica Soldini (Movimento per il socialismo), aggiungendo che l’MPS non sosterrà il referendum: «L’occasione per i cittadini di farsi sentire è il 18 aprile, giorno delle elezioni». «Ma davvero difendete gli interessi di chi vi ha eletto votando questi crediti?», ha chiesto in modo retorico Luigi Calanca (Indipendente), rivolgendosi ai consiglieri comunali del PLR e dell’Unità di Sinistra. «Se c’è un problema bisogna affrontarlo e risolverlo. Così è stato. Di fronte a questo ostacolo la Città ha saputo superarlo ed andare oltre. Adesso però dobbiamo voltare pagina. Votiamo dunque con il naso turato», ha tuonato Fabio Käppeli. Per le istituzioni della capitale questa vicenda è un banco di prova, per vedere «se siamo in grado di fare una disanima equa e oggettiva. Io nutro forti dubbi. I soldi per le due opere sono stati spesi, non sprecati», ha affermato Renato Züger (Unità di Sinistra). Per Giulio Deraita (Indipendente) «siamo di fronte ad un tuffo nel Medioevo, quando i visconti costruivano i castelli e la plebe pagava. Così è successo all’ombra dei castelli. E il peggio è che non impareremo da questo errore». Non tutto è da buttare, ha replicato il socialista Henrik Bang: «Il processo aggregativo necessita di tempo. Ci vorranno almeno 10-15 anni. Degli errori sono inevitabili».

Duro Paolo Locatelli (PPD): Gli interventi allo stadio rappresentano lo “scempio degli scempi” di come non si deve gestire un’opera pubblica con i soldi dei contribuenti. Il tutto, con l’insistito, sproporzionato ed inammissibile ricorso allo strumento delle deleghe di spesa municipali. L’Esecutivo sapeva della gradonata almeno un anno e mezzo prima di quando ha appurato dei sorpassi di spesa. Al cospetto del teatrino dei liberali che vogliono nascondere la polvere sotto allo zerbino e ai socialisti che sollevano lo stesso zerbino per agevolare il lavoro dei liberali il PPD vota contro”.

Il compito di difendere la posizione del Municipio è spettato al sindaco Mario Branda: «Non siamo contenti di quello che è accaduto. Ci sono cose che non sono andate bene, su questo non ci piove. Accettiamo dunque le critiche, le contestazioni, le osservazioni che ci avete rivolto. Una situazione simile non dovrà ripetersi perché mina la credibilità delle istituzioni. Siamo tuttavia soddisfatti delle opere. Il Municipio in ogni modo si assume, in modo collegiale, la responsabilità politica. Come Città ne usciremo più forti».

La discussione si sposta ora sul secondo credito suppletorio, quello dello stadio Comunale (1,6 milioni di franchi circa): lo sforamento in questo caso è stato di ben il 44%. Il dibattito sarà infuocato. Anche se durante la discussione sul Policentro, come avrete letto se siete arrivati fino a questo punto, c’è chi ha parlato anche dell’impianto sportivo. Un dibattito fiume e decisamente caotico. Come è stato il 2020 della Città, d’altronde.

©CdT.ch - Riproduzione riservata