Tirato in ballo oggi da Lega e UDC nel motivare la loro rinuncia al referendum contro l’approvazione dei crediti suppletori per i sorpassi di spesa in due opere pubbliche, il PPD replica. «Settimana scorsa siamo stati avvicinati da alcuni esponenti di Lega e UDC per verificare la fattibilità politica di chiamare assieme alle urne le cittadine ed i cittadini di Bellinzona - spiega la sezione in un comunicato - Un’opzione, giova rammentarlo, mai caldeggiata dal PPD-Generazione Giovani per effetto nullo per la popolazione del voto referendario, anche nell’ipotesi di uscire vincenti dal referendum: infatti, alla fine, per sanare lo scempio dei superamenti dei costi allo Stadio comunale e al Policentro di Pianezzo saranno i cittadini a passare alla cassa». Di transenna, si aggiunge, è pure corretto evidenziare che il Municipio, trasmettendo gli audit alla Sezione enti locali, «si è autodenunciato all’Autorità di vigilanza, assumendosi così le proprie responsabilità». «Sarebbe però doveroso che il Municipio stesso sollecitasse alla Sezione enti locali, prima delle elezioni di aprile, una presa di posizione: ne gioverebbe, a non dubitarne, alla tanto evocata trasparenza a favore dei Cittadini che l’Esecutivo ha spesso promesso».