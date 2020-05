Sorpassi di spesa: per l’audit esterno si va a Zurigo

La vicenda dei sorpassi di spesa, ad un mese esatto dalla comunicazione ufficiale del Municipio, è approdata stasera sui banchi del Consiglio comunale di Bellinzona. Ciò a seguito delle interpellanze presentate dalla destra e dai Verdi. L’Esecutivo, per bocca del sindaco Mario Branda, non ha detto granché. Anche perché, allo stato attuale, di novità non ce ne sono moltissime; le conclusioni dei due audit - il primo (affidato al Settore controllo qualità e revisione) è già partito con la raccolta e l’analisi della documentazione, mentre per quello esterno si farà capo ad una società specialistica di Zurigo - e dell’inchiesta amministrativa e disciplinare nei confronti del direttore del Settore opere pubbliche (sospeso cautelativamente) saranno rese note tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Complessivamente - considerando altresì i mandati affidati a due studi ticinesi - per le perizie si ipotizza un importo compreso fra i 120.000 e i 150.000 franchi.