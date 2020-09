Per quale motivo i risultati degli approfondimenti sui sorpassi di spesa per circa 5 milioni di franchi in tre opere pubbliche della Città di Bellinzona tardano ad arrivare? ll ritardo accumulato nella consegna dei documenti è dovuto ad un lavoro più impegnativo? In tal caso, a quanto ammonta la spesa complessiva aggiornata, rispetto ai 150.000 franchi annunciati? Lo chiede al Municipio della capitale il gruppo Lega-UDC. «La consegna era stata fissata per la fine di giugno/inizio di luglio - si legge nell’interpellanza - Il primo posticipo ha fatto slittare il termine al mese di agosto senza ottenere però nessun tipo di riscontro, ora il Municipio promette l’invio alle commissioni non prima del prossimo 21 settembre».