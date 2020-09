Il quadro emerso è «estremamente preoccupante: mancanza di vigilanza e di gestione, mancanza di comunicazione tra dicastero e Municipio e uno scarso controllo sui cantieri. Una gestione alla “vecchia maniera” pensata per il vecchio piccolo Comune». Il Partito socialista di Bellinzona si dice «seriamente preoccupato» di quanto hanno portato alla luce i due audit sulla vicenda dei sorpassi di spesa da 5 milioni di franchi in tre opere pubbliche.

Per il PS ognuno deve assumersi la propria responsabilità: «Il Municipio nel suo insieme dapprima. Facendo autocritica e applicando tutti i correttivi emersi dalle verifiche. Ma soprattutto trasmettendo imperativamente agli Enti locali i testi integrali dei due audit per sottomettersi alla vigilianza del settore. Anche qui una scelta dell’Esecutivo che dimostra serietà e assunzione di responsabilità. Chiediamo ora la conclusione in tempi rapidi dell’inchiesta amministrativa e disciplinare e che, a dipendenza degli esiti, siano adottate tutte le decisioni necessarie. È infatti per noi fondamentale che la gestione di un Comune basata su un Esecutivo di milizia possa contare su un’amministrazione ed un’organizzazione amministrativa efficiente, preparata e affidabile».