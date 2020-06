Sorpasso di tempo sui... sorpassi di spesa

Quanto era nell’aria ora è confermato. A Bellinzona il sorpasso raddoppia. Nel senso che a quello di spesa si aggiunge adesso anche quello temporale. La consegna dei due audit (il primo, interno, affidato al Settore controllo qualità e revisione e il secondo, esterno, assegnato ad una società zurighese) sugli sforamenti da 5 milioni di franchi in tre opere comunali (Policentro di Pianezzo, ex oratorio di Giubiasco e stadio Comunale nella Turrita) slitta di almeno un mese abbondante. Inizialmente prevista per fine mese - secondo quanto annunciato dal Municipio cittadino in occasione della conferenza stampa del 28 aprile e ribadito un mese dopo durante l’ultima seduta di Consiglio comunale - avverrà solamente in agosto.

Il leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia auspicata dall’Esecutivo è da ricondurre alla richiesta di chi sta elaborando le perizie di avere qualche settimana in più per poter analizzare nel dettaglio la corposa documentazione. Il Municipio della capitale ha dato seguito a questa esigenza per consentire, come assicurato fin dall’inizio, la massima trasparenza sui tre dossier finiti sotto la lente.

Il Servizio di controllo interno è affiancato, nel non facile lavoro, da tre studi specialistici ticinesi (di tipo tecnico-ingegneristico). Ognuno si sta focalizzando su un determinato progetto. I consulenti hanno altresì il compito, come precisato dal sindaco Mario Branda in occasione del Consiglio comunale del 26 maggio scorso, di allestire le pratiche necessarie per portare a liquidazione le tre opere. Che, ricordiamo, sono il Policentro della Morobbia di Pianezzo (sorpasso di spesa ipotizzato di 1,1 milioni: da 6 a 7,1), il restauro dell’ex oratorio di Giubiasco (da 7,95 a 10,16 milioni) e l’ammodernamento dello stadio Comunale (da 3,1 a 4,96 milioni di franchi). Complessivamente si tratta pertanto di 5 milioni.

Al termine dell’audit interno, per farla breve, si dovrà avere un quadro chiaro di quello che è successo, in riferimento in particolare ai preventivi di spesa, alle procedure seguite, al ruolo dei progettisti, della direzione lavori, delle imprese e della committenza nonché in merito alle conseguenze contabili e finanziarie. Le risultanze di questo rapporto dovranno combaciare con le conclusioni di quello esterno affidato al Gruppo Bänzinger Partner di Zurigo. Senza dimenticare, infine, l’inchiesta disciplinare ed amministrativa aperta nei confronti del direttore del Settore opere pubbliche, il quale è stato cautelativamente sospeso. Mentre, come noto, il municipale Christian Paglia si è autosospeso dalla gestione politica delle Opere pubbliche. Per i mandati si dovrebbero spendere circa 150.000 franchi.

Del tema si tornerà a discutere martedì prossimo, 30 giugno, in occasione della seduta extra-muros del Consiglio comunale in agenda a Sementina. Il Municipio cittadino dovrà rispondere alle numerose interpellanze presentate soprattutto dal gruppo Lega-UDC-Indipendenti che pretende chiarezza sulla vicenda.

