La battuta d’arresto dell’iter per l’acquisto dell’ex ospedale di Ravecchia da parte della Città di Bellinzona preoccupa la locale sezione socialista. Il timore dei compagni è che le nuove esigenze della Confederazione possano vanificare l’eventualità che l’edificio ospiti, oltre agli uffici del Dicastero opere pubbliche (DOP), anche spazi dedicati ad attività culturali, sociali e turistiche. Pertanto i socialisti, pur assecondando le necessità di Berna per la nuova Corte d’appello del Tribunale penale federale così come quelle della Città per il trasferimento degli uffici del DOP, si batteranno affinché «la cultura non venga sacrificata ancora una volta senza trovare subito delle soluzioni concrete, fattibili in tempo breve, per realizzare un centro culturale» e affinché «la spesa delle attività culturali di Bellinzona passi dall’attuale circa 1% del budget globale ad un 3% più vicino agli standard di tutte le città ticinesi e svizzere».