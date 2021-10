Nella seconda serata di lavoro - che sarà dedicata soprattutto a numerose interpellanze - il Consiglio comunale di Bellinzona ha approvato oggi il mandato di prestazione tra il Comune e l’Ente autonomo Teatro per la stagione 2021-2022 con un contributo di 490.000 franchi. I favorevoli sono stati 43, solo due i contrari (Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini dell’MPS) e tre gli astenuti (tra i banchi della Lega). A nome della maggioranza della Commissione della Gestione e del PLR, favorevoli, Tiziano Zanetti ha elencato alcuni punti da migliorare, tra cui le sponsorizzazioni private (da aumentare) così come l’informazione (sfruttando la nuova antenna turistica di piazza Collegiata e dando una rinfrescata al sito Internet). Ha quindi auspicato un’offerta ammiccante che possa favorire serate da sold out, facendo degli utili. Ha pure ribadito la richiesta al Municipio di esplicitare la sua visione politica sul teatro. Da parte sua Giuseppe Sergi, anche stavolta rimasto solo in Gestione, ha bocciato il mandato di prestazione premettendo la sua contrarietà di fondo alla formula degli enti autonomi nella gestione della cosa pubblica. Riferendosi anch’egli alla sponsorizzazione privata, il rappresentante dell’MPS ha fatto notare polemicamente come nella lista dei donatori non figura ad esempio Humabs, «la società anonima che sfrutta commercialmente i brevetti dell’IRB che la Città sostiene così largamente» e di cui si era parlato ieri nell’ambito della discussione sul polo scientifico. In altre realtà svizzere, ha detto, spesso le aziende farmaceutiche sostengono la cultura. Martina Malacrida Nembrini (Unità di Sinistra) ha chiesto invece di «garantire un sostegno adeguato a formazione e cultura, perché seminare oggi significa raccogliere domani». «Al Sociale manca sia la cultura organizzativa sia l’entusiasmo» ha affermato da parte sua Tuto Rossi citando come esempio il già citato sito Internet non aggiornato e «il programma teatrale un po’ magrolino». A nome del Municipio si è infine espresso Fabio Käppeli il quale ha ringraziato tutti per «gli interventi costruttivi». Quindi il voto, con il sostegno al teatro accolto come detto a larghissima maggioranza.