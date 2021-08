Quando fa caldo ci vanno tutti. Forse esageriamo, in ogni modo sono numerosi i ticinesi e i turisti che si riparano da quel (fin qui) poco sole di questa pazza estate sotto i maestosi platani secolari di piazza Rinaldo Simen a Bellinzona. Se è vero, come sosteneva Dostoevskij, che la «bellezza salverà il mondo», allora gli abitanti della Turrita possono dormire sonni tranquilli. Non è l’agorà per eccellenza della capitale, certo, ma è impreziosita da una delle prime fontane pubbliche datata 1869. A ben prima, però, risale la decisione delle autorità comunali di crearvi uno spazio pubblico. Correva l’anno 1845. Si optò per chiamarla piazza Grande. Un nome che resistette il tempo della maturità e poco più, visto che nel 1870 fu ribattezzata piazza della Posta alla luce dell’apertura degli uffici della regia federale.