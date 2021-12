Non ci sta l’ex direttore della società che gestiva la vecchia area di servizio autostradale di Stalvedro ad Airolo condannato il 3 dicembre a 2 anni e mezzo (di cui 6 mesi da scontare) per aver sottratto poco più di un milione di franchi alla ditta per la quale ha lavorato una vita. Come ci ha confermato il suo avvocato Davide Ceroni, il 72.enne ticinese ha annunciato dichiarazione di Appello. L’uomo attende ora le motivazioni scritte della sentenza pronunciata dalla Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Amos Pagnamenta per decidere se confermare o meno il ricorso. Qualora decidesse di farlo, come appare probabile, dovrà essere celebrato un secondo processo di fronte alla Corte di appello e di revisione penale di Locarno.

Il 72.enne è stato ritenuto colpevole dei reati (tutti ripetuti) di amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti, danneggiamento di dati e riciclaggio di denaro. La Corte ha sostanzialmente confermato l’atto d’accusa del procuratore pubblico Claudio Luraschi che aveva chiesto una pena di 2 anni e 9 mesi di detenzione non opponendosi alla sospensione condizionale in virtù dell’età avanzata e dello stato di salute precario dell’imputato. Dal canto suo la difesa aveva auspicato una pena sospesa non superiore a 2 anni. L’ex direttore ha utilizzato i soldi che si è illecitamente intascato (oltre la metà del maltolto è stata nel frattempo restituita) per scopi personali e, in particolare, per aiutare finanziariamente la giovane donna di cui si era invaghito.