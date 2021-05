Spaccio di coca, in manette un 40.enne polacco

I sindaci sono nuovi, ma le idee non cambiano

AGGREGAZIONE

Bassa Leventina: sia a Giornico sia a Pollegio i timonieri invitano a rispettare la decisione presa dai rispettivi Legislativi per quanto riguarda il progetto di fusione con Bodio e Personico - Rosolino Bellotti: «L’unione ha senso se si resta almeno in tre» - Igor Righini: «Giusto far esprimere la popolazione»