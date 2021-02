«Sono molto ottimista. Spero che il clima resti sereno come in questi giorni così che si riesca a condurre in porto tutti i progetti importanti per il Comune». Si attendeva disguidi o litigi a non finire e invece, non senza una certa sorpresa, Claudio Lardi ha constatato che l’attività del Municipio di Roveredo procede senza particolari problemi. Sorpresa per l’ex Consigliere di Stato retico è stato incaricato da Coira di prendere le redini del Comune proprio a causa dei perduranti attriti fra i membri dell’Esecutivo roveredano. In particolare da fine gennaio Lardi ha rilevato i compiti e le funzioni formali del sindaco e, nella sua veste di commissario governativo, dirige l'amministrazione comunale. «Ho preso parte a quattro riunioni e, ripeto, tutto è filato liscio: si affrontano gli argomenti sul tavolo, li si discute e poi si decide come avviene in qualsiasi esecutivo. Il comportamento dei cinque municipali è ineccepibile». Insomma, come sottolinea egli stesso, la presenza di Lardi sembra aver portato la necessaria serenità in un consesso dove da tempo le acque sono a dir poco agitate.