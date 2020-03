Il là lo aveva dato il Patriziato di Camorino seguito a ruota dal Municipio di Cadenazzo. Ora altre associazioni ed anche privati cittadini si offrono di fare gli acquisti per conto di persone anziane o malate che non escono dl loro domicilio a causa dell’emergenza coronavirus. È il caso della sezione scout di Biasca e Bodio che i può contattare telefonicamente (anche lasciano un messaggio) dopo le 17 ai numeri 076/693.93.05 (Davide) e 079/04.42.82 (Catherine). La consegna della spesa è possibile tutti i mercoledì pomeriggio e/o sabato in giornata, fino a quando la situazione non si sarà nuovamente stabilizzata. A Bellinzona ed Arbedo-Castione sono dei privati cittadini che si mettono a disposizione gratuitamente di chi non può o non vuole uscire di casa per le compere. La spesa verrà effettuata nei commerci più comodi per il volontario ma si può indicare un’eventuale preferenza. La modalità nella consegna della spesa viene accordata con ogni singolo volontario. Ecco nomi e recapiti